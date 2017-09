Mannheim Schwerer Schaden nach Brand in Großbäckerei

Von red/dpa/lsw 08. September 2017 - 07:23 Uhr

In Mannheim ist es zu einem schweren Brand gekommen. Foto: David Young/dpa

In einer Großbäckerei in Mannheim hat ein Backofenbrand einen Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich verursacht. Dies teilte die Polizei am frühen Freitagmorgen mit.

Mannheim - Ein Backofenbrand hat in einer Großbäckerei in Mannheim einen Schaden von gut 250 000 Euro angerichtet. Die Bäckerei rechnet zudem mit einem Schaden von 500 000 Euro durch den Produktionsausfall, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Loch in der Ölzufuhr das Feuer auslöste. Der Brand konnte aber schnell gelöscht werden, das Gebäude wurde daher von außen kaum beschädigt. Verletzt wurde niemand.