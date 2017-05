Mannheim 27-Jähriger ertrinkt beim Schwimmen in Badesee

Von red/dpa 28. Mai 2017 - 18:58 Uhr

In Mannheim ist ein Student in einem Badesee ertrunken (Symbolfoto).Foto: dpa

Der Mann war von einem Steg ins Wasser gesprungen und zunächst herumgeschwommen. Dann ging er plötzlich unter.

Mannheim - Ein 27 Jahre alter Student ist am Sonntag in einem Mannheimer Badesee ertrunken. Wie die Polizei berichtete, war der Mann von einem Steg aus ins Wasser des Stollenwörthweihers in Mannheim-Neckarau gesprungen, umhergeschwommen und dann plötzlich untergegangen. Zwar wurde er wenige Minuten später unter Wasser entdeckt und herausgezogen. Badegästen, darunter auch eine Ärztin, gelang es jedoch nicht, ihn wiederzubeleben.