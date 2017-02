Mann aus Poppenweiler als suizidgefährdet eingestuft Mordprozess: Anklage fordert lebenslänglich

Von Ludwig Laibacher 15. Februar 2017 - 18:00 Uhr

Der Staatsanwalt fordert lebenslänglich für den Mann, der seine Lebensgefährtin mit einer Bratpfanne erschlagen hat.Foto: dpa

Täter und Opfer befanden sich am Rande des Wahnsinns, meinte der Verteidiger. Staatsanwaltschaft und Nebenklage halten dagegen: Der Angeklagte aus Poppenweiler habe seine Lebensgefährtin kaltblütig ermordet. Das Urteil wird nächsten Dienstag verkündet.

Ludwigsburg - Für die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage steht fest, dass der 55-Jährige, der im vergangenen Juni seine Frau mit einer Bratpfanne erschlagen haben soll, nicht im Affekt gehandelt hat. Für sie war es Mord und in ihren Plädoyers forderten sie deshalb eine lebenslange Haftstrafe für den Mann aus Ludwigsburg-Poppenweiler. Der Verteidiger kam dagegen zu dem Schluss, dass statt eines Mordes ein Totschlag vorliege und eine Haftstrafe von zwölf Jahren ausreichend sei.

Vorsätzlicher Mord?

Zu Beginn der Fortsetzung im Mordprozess am Stuttgarter Landgericht am Mittwoch beklagte sich der Angeklagte darüber, dass er eine Woche zuvor ins Gefängniskrankenhaus Hohenasperg verlegt worden ist, weil man ihn für suizidgefährdet halte. Der 55-Jährige räumte ein, dass es in der Justizvollzugsanstalt (JVA) nach dem Selbstmord des angeklagten Ehemanns der ermordeten Nadine E. viel Aufregung gegeben habe. „Aber ich werde nicht Selbstmord begehen“, sagte er. „Ich will mich meiner Schuld stellen und ich möchte zurück nach Stammheim.“ Die Entscheidung darüber liege nicht bei der Schwurgerichtskammer, sagte der Vorsitzende Richter, sondern in der Zuständigkeit der JVA.

Das gesamte Verfahren habe die Anklage bestätigt, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Demnach habe der Angeklagte am 23. Juni 2016 seine Lebensgefährtin mit einer gusseisernen Bratpfanne niedergeschlagen, gewürgt und 17-Mal mit einem Kochmesser auf sie eingestochen. Das alles sei „nicht wild-exzessiv, sondern analytisch“ geschehen. „Er hat zielgerichtet das Messer im Herz-Lungen-Bereich eingesetzt, um den Tod sicher herbeizuführen“, sagte der Staatsanwalt.

Es gebe auch keinerlei Anzeichen für eine Gegenwehr der Frau, was möglicherweise auf einen Streit unmittelbar zuvor hingedeutet hätte. Alle Indizien ließen vielmehr darauf schließen, dass der Angeklagte die Wehrlosigkeit der Frau ausgenutzt und den ersten Hieb mit der schweren Pfanne in einem Moment ausgeführt habe, in dem diese sich von ihm abgewendet hatte.

Einen weiteren Beleg für einen vorsätzlichen Mord fand der Staatsanwalt im Verlaufsprotokoll eines Rechners: Demnach hatte der 55-jährige Ingenieur in den Tagen vor der Tat im Internet unter den Begriffen „Mord“, „Totschlag“ und „Heimtücke“ nach Informationen gesucht. Da der psychiatrische Gutachter keine Anzeichen für eine geistige Krankheit oder eine Form der Bewusstseinsstörung feststellen konnte, müsse der Angeklagte als „strafrechtlich voll verantwortlich“ gelten, sagte der Staatsanwalt. Somit komme nur eine Verurteilung zu lebenslanger Haft in Frage.

„Paar war völlig verzeifelt“

Der Mann aus Poppenweiler war im Laufe des Prozesses von seinem ursprünglichen Geständnis, er habe die Frau vorsätzlich getötet, abgerückt. Stattdessen hatte er nun von einer Kurzschlusshandlung gesprochen. Den Staatsanwalt und die Vertreterin des Nebenklägers – eines Bruder der getöteten Frau – überzeugte das so wenig wie den Verteidiger des 55-Jährigen. Überraschender Weise fand auch er, „dass die früheren Aussagen passen“.

Allerdings dürfe man die Tat nicht nur von objektiver Warte aus deuten. Vielmehr müsse man sich in die „pathologische Situation“ hineinversetzen, in der sich Täter und Opfer befunden hätten. Wichtige Zeugen hätten ausgesagt, dass beide „völlig verzweifelt“ waren. „Sie befanden sich am Rande des Wahnsinns“, sagte der Anwalt. Sie hätten keinen Ausweg aus ihrer vermeintlichen Finanzmisere gesehen und sich trotz ihrer Beziehungsprobleme nicht voneinander lösen können. Was als Mord angeklagt ist, müsse als Totschlag betrachtet werden.

Das Urteil soll am kommenden Dienstag verkündet werden.