Mallorca Deutsche beim Wandern tödlich verunglückt

Von red/dpa 04. November 2017 - 14:46 Uhr

Die beliebte Wanderstrecke auf Mallorca ist nicht gesichert. Ein falscher Schritt genügt, um in die Tiefe zu stürzen. Foto: dpa

Beim Wandern auf Mallorca ist eine Deutsche ums Leben gekommen. Es ist nicht das erste Mal, dass es auf der Wanderstrecke zu einem Unglück kommt.

Palma - Eine Deutsche ist beim Wandern auf Mallorca tödlich verunglückt. Der Unfall ereignete sich Freitagnachmittag auf der Wanderstrecke Camí dels Pintors zwischen Deià und Sóller im Nordwesten der spanischen Urlaubsinsel, wie Medien, darunter die „Mallorca Zeitung“ und das „Mallorca Magazin“, unter Berufung auf Sprecher der regionalen Rettungsdienste berichteten. Die 45-Jährige sei einen gut 15 Meter tiefen Abhang hinuntergestürzt, hieß es.

Schon mehrere Personen auf dem Wanderweg verunglückt

Die vom Ehemann informierten Rettungskräfte hätten es geschafft, die Frau lebend zu bergen. Sie sei aber bei der Ankunft im Krankenhaus Son Espases in der Inselhauptstadt Palma ihren Verletzungen erlegen, so die „Mallorca Zeitung“. Woher das Opfer aus Deutschland stammte, ob es sich um eine Touristin oder eine auf der Insel lebende Frau handelte, wurde nicht mitgeteilt.

Es ist nicht das erste Mal, dass es auf der sehr beliebten Wanderstrecke zu einem Unglück kommt. Schon mehrfach sind dort Wanderer nach Berichten regionaler Medien in die Tiefe gestürzt. Der Weg sei nicht gesichert, schrieb die „Mallorca Zeitung“. An manchen Stellen reiche schon ein falscher Schritt, um in die Tiefe zu stürzen. Forderungen, die gefährlichsten Stellen abzusichern, seien bisher vergeblich geblieben.