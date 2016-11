„Maischberger“ und die „Lügenpresse“ Lauter Halbwahrheiten

Von Matthias Schiermeyer 01. Dezember 2016 - 01:53 Uhr

Sandra Maischberger will es genau wissen: Sind die Medien der verlängerte Arm der Politik – oder ist es eher umgekehrt?Foto: dpa

Sind die klassischen Medien heute so wenig vertrauenswürdig, wie ihnen speziell im Lager der Populisten vorgehalten wird? Sandra Maischberger geht den Vorwürfen auf den Grund – unglücklicherweise in einer einseitigen Talkrunde, die ihrerseits fast keine Fakten zu bieten hat.

Stuttgart - Es ist im Nachhinein schwer zu beurteilen, ob es gut war, das TV-Drama „Die vierte Gewalt“ (ARD) vor „Maischberger“ zu sehen – oder ob es nicht doch besser gewesen wäre, direkt zur Talkshowzeit einzuschalten. Der Medienthriller ist so sehr mit Fiktion und Klischees vollgepackt, dass man danach geneigt war, alles Reale für bare Münze zu nehmen. Ein Fehler. „Die vierte Gewalt“ schreibt den Journalisten alle erdenklichen Schwachstellen zu und zeichnet eine Branche, die „aus dem letzten Loch pfeift“. Dies erscheint noch erträglich, da die wilde Reporterstory einigermaßen spannend inszeniert wurde. Bedenklich jedoch, dass die Talkrunde auf diesem Niveau munter weitermachte.

“Kann man Journalisten noch trauen?“ lautet der Titel bei Sandra Maischberger, und so fragt die Moderatorin denn auch ohne Unterlass: Ob es eine Verschwörung der Medien gebe, ob sie ihre Meinungsmache verabredeten, ob sie der verlängerte Arm der Politik seien, ob Journalisten selbst Politik machen wollten, ob die Presse auf einem Auge blind sei und ob sie in der Gesamtheit Lügen verbreite und so weiter. Eingespielt werden Umfrageausschnitte und Zitate, die desgleichen den Eindruck vermitteln, dass die Medien Einfluss nehmen wollen, alle in eine Richtung berichten, der verlängerte Arm der Bundesregierung seien – kurzum, dass sie Teil der sogenannten „Lügenpresse“ seien. Bekanntermaßen ein pauschaler Kampfbegriff, mit dem autoritäre Systeme früher liberale Medien diskreditierten.

Beinahe wie zu DDR-Zeiten

Damit nicht genug: Joachim Radke, ein Pegida-Demonstrant, lässt sich über die „Gleichschaltung“ (noch so ein historisch verbrannter Begriff) der Berichterstattung in Deutschland aus. In der Euro-Krise habe die undifferenzierte Darstellung begonnen. Seither werde mit Halb- und Unwahrheiten gearbeitet, so dass ein Gefühl der Meinungsmanipulation entstanden sei. Also beinahe wie zu DDR-Zeiten, zieht der Berliner Busfahrer einen waghalsigen Vergleich. „Es geht nicht nur mir so, sondern Tausenden und Millionen im Land“, versichert Radke live und völlig unzensiert vor einem Millionenpublikum.

Die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin und Ex-CDU-Abgeordnete Vera Lengsfeld liefert nicht ganz taufrische „Lügenpresse“-Belege aus ihrem Leben: die 20 Jahre alte Drohung eines Boulevardzeitungs-Chefredakteurs, er werde sie so „runterschreiben, dass du nicht mehr in den Spiegel gucken kannst“. Einer Studie zufolge würden drei Viertel der Menschen den Medien nicht mehr trauen, schlussfolgert Lengsfeld, ohne Details zu nennen. Später knöpft sie sich den „Stern“ vor, in dessen jüngster Reportage über Sachsen „alles falsch“ gewesen sei, sowie den „Spiegel“, der sich von Justizminister Heiko Maas eine halbgare Berichterstattung zur angeblichen Legalisierung von Kinderehen habe andienen lassen. Maischbergers Frage nach Belegen beantwortet Lengsfeld ganz ernsthaft: „Das hat in den Medien gestanden.“

Der nimmertalkmüde „Social-Media-Experte“ Sascha Lobo wirft ihr vor, in ihrem Internet-Blog selbst Unwahres zu verbreiten, woraufhin Lengsfeld locker kontert: „Ich habe alles verlinkt – jeder kann sich seine Meinung dazu bilden.“ Ihre Quellen sind aber offenbar auch nicht aus erster Hand.