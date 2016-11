„Maischberger“ Grüne kritisieren Kretschmann für Merkel-Lob

Von red/AFP 03. November 2016 - 12:26 Uhr

Winfried Kretschmann kann sich niemand besseren als Angela Merkel als Bundeskanzler/in vorstellen.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat für seine Huldigung der Kanzlerin Angela Merkel in der Sendung „Maischberger“ für Widerspruch in seiner Partei gesorgt.

Berlin - Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erntet für seine Huldigung der Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Widerspruch in seiner Partei. „Es geht in einen schwierigen Wahlkampf, mit offenen Koalitionsaussagen, und da muss man umso deutlicher machen, was inhaltlich ansteht“, sagte Fraktionschef Anton Hofreiter dem Düsseldorfer „Handelsblatt“.

Mehr zum Thema

Kretschmann hatte in der ARD-Sendung „Maischberger“ am Mittwochabend gesagt, Merkel sei derzeit „sehr wichtig in der europäischen Krise“. „Den Kurs, den sie fährt, der ist richtig.“ Er kenne auch niemanden, „der diesen Job besser machen könnte als sie“, sagte Kretschmann weiter.

Kretschmann, der selbst Chef eines Bündnisses mit der CDU ist, ist Befürworter einer schwarz-grünen Koalition auch im Bund.

Hofreiter verwies darauf, dass sich die Grünen sowohl ein Bündnis mit der Union als auch eines mit SPD und Linken offen hielten. Er nannte zugleich die Hürden für beide Optionen.

CSU-Chef Horst Seehofer sei „manchmal kaum mehr von der AfD zu unterscheiden“ – Und Teile der Linkspartei wollten nicht regieren.