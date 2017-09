Mailänder Modewoche Das sind die aktuellen Trends

Von jac 20. September 2017 - 16:57 Uhr

Schwarze Hüte, Sonnenbrillen und raffiniert ausgeschnitte Hosen – bei der Fashion Week in Mailand präsentierte die Marke Grinko die Trends für die Saison Frühjahr/Sommer 2018.





Mailand - In dieser Woche werden in Mailand die Modetrends für die Saison Frühjahr/Sommer 2018 vorgestellt. Die Fashion Week gehört mit denen in London, Paris und New York zu den größten Veranstaltungen dieser Art.

Viermal im Jahr gehen die Models bei der Mailänder Modewoche über den Laufsteg. Im Januar und Juni werden die neuesten Trends für Männer, im Februar und September für Frauen vorgestellt. Am Mittwoch präsentierte die italienische Modemarke Grinko ihre aktuelle Kollektion. Nicht nur italienische Nobelmarken sind bei der Fashion Week vertreten, auch junge Designer nutzen die Chance, ihre Arbeit zu zeigen.

