Mailänder Fashion Week Gucci und Moschino machen neue Mode von gestern

Von red/lia 24. Februar 2017 - 12:52 Uhr

Bei der Fashion Week in Mailand zeigen italienische Designer ihre neusten Herbst und Winterkollektionen. Die neue Mode aus Italien ist ausgefallen, schräg und erinnert an alte Zeiten.





Mailand - Auf der Fashion Week in Mailand stellen Designer wie Gucci, Moschino oder Fendi noch bis zum 28. Februar die Trends von Morgen vor. Dabei ist die neuste Mode aus Italien eigentlich schon von vorgestern – der Stil der 60er und 70er Jahre feiert (wieder einmal) ein Revival.

Angelehnt an den Flower-Power-Look der Hippie-Bewegung macht das Label Fendi fließende Stoffe, starke Farben und Pelzkragen als lässig schlichten Look wieder tragbar. Die Entwürfe von Franco Moschino erinnern an den zweiten Trend aus dieser Zeit: perfekt gestylte Hochsteckfrisuren und elegante Kostümkleider in Pastelltönen.

Schulterpolster und Flower-Power-Look

Schräg und extrem grell zeigt sich die Mode von Gucci und dem chinesischen Label Annakiki. Während die Kollektion aus China mit Schulterpolstern, weit geschnittene Hosenanzügen in Nadelstreifenoptik und voluminösen Puffärmeln an den Stil der 80er Jahre erinnert, scheint Gucci den Bezug zur tragbaren Mode völlig verloren zu haben. Nicht nur die schrillen Farben und Muster der Entwürfe irritieren, sondern auch der wilde Mix unterschiedlicher Modestile.