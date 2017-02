Mädchenträume werden wahr Als Meerjungfrau abtauchen

Von red 20. Februar 2017 - 11:14 Uhr

Im Schwimmbad in Neumünster verwandeln sich Mädchen in Meerjungfrauen. Schwimmflossen an und ab ins Wasser. Mermaid-Schwimmkurse sind in ganz Deutschland im Trend.





Neumünster - In einem ganz normalen Schwimmbecken in Neumünster (Schleswig-Holstein) tauchen Mädchen mit bunt schillernden Flossen durch das Wasser. Für ein paar Stunden werden sie zu Meerjungfrauen.

Das Schwimmen als Fischfrau ist in Deutschland bei Teenagern ein großer Hype. Vor allem Mädchen und junge Frauen wollen sich einmal wie Arielle, oder die Teenager aus der australischen Serie H2O fühlen. Schwimmkurse mit der Monoflosse gibt es schon viele. In Neumünster gibt es nun auch einen Verein – „Meerdeerns“. Die Gründerin Silvana Schlapmann kam durch den Wunsch ihrer Tochter, wie eine Meerjungfrau durch das Schwimmbecken zu gleiten, auf die Idee, den Verein ins Leben zu rufen.

Die Kostüme schneidert Schlapmann selbst. Im Vordergrund steht der Spaß. Ein bisschen Übung erfordert das Schwimmen mit der Monoflosse, die die Füße fest umschließt, allerdings auch. Jeden Freitag und Sonntag streifen sich die kleinen Wasserratten die Kostüme über und lassen sich ins Wasser gleiten.