Mädchenflohmarkt Marktmoiselle in Stuttgart Passendes für jede Shopping-Queen

Von red 03. Dezember 2017 - 14:37 Uhr

Der Mädchenflohmarkt Marktmoiselle hat am Sonntag zu seiner Winterausgabe ins Kulturhaus Arena in Stuttgart-Wangen gebeten. An mehr als 150 Ständen gab es Schuhe, Klamotten und Accessoires satt.





Stuttgart - Der Schrank quillt zwar vor Klamotten über, doch in der Kasse herrscht Ebbe und das eine oder andere Stück für die kalten Tage fehlt noch? Oder das Dirndl und der Pulli, die vor wenigen Wochen noch zu den Lieblingsstücken zählten, sind jetzt nicht mehr tragbar? Da kommt die Winterausgabe des Mädchenflohmarkts Marktmoiselle wie gerufen.

An mehr als 150 Ständen wurden am Sonntag im Kulturhaus Arena Schuhe, Kleidung, Taschen, Schmuck und Accessoires feil geboten – und das zu erschwinglichen Preisen. Auch für die Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für die beste Freundin eignet sich der Flohmarkt bestens.