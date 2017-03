Mädchenflohmarkt Großer Ansturm bei Marktmoiselle in Stuttgart

Von red 12. März 2017 - 17:59 Uhr

In Stuttgart fand an diesem Wochenende der Mädchenflohmarkt Marktmoiselle in der Kulturhaus Arena statt. Inklusive einer Modenschau.





Stuttgart - Sie waren gekommen, um sich mit allerlei Kleidung aus zweiter Hand einzudecken und dabei möglichst geringe Preise zu bezahlen. Beim diesjährigen Mädchenflohmarkt „Marktmoiselle“ in Stuttgart in der Kulturhaus Arena herrschte wieder einmal ein großer Ansturm auf die etwa 150 Stände.

Ein Highlight am Sonntag war dabei auch die Modenschau, bei der sich die Frauen in Second-Hand-Kleider warfen und den vielen Besuchern zeigten, welche Klamotten es zu kaufen gab.

