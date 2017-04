Machen Sie den Test Welche Stuttgarter Kneipe passt zu Ihnen?

Von loj/bkü 28. April 2017 - 12:32 Uhr

Am Hans-im-Glück-Brunnen in Stuttgart sind viele Kneipen und Bars.Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart hat viele Kneipen und Bars. Doch in welchen und welche der vielen In-Schuppen, Eckkneipen und Bierlokale gehören Sie? Finden Sie es in unserem Test heraus.

Stuttgart - Ob Feierabendbier oder Sekt schlürfen: In Stuttgart gibt es für jeden eine Bar und eine Kneipe, die zu ihm passt. Doch welches der vielen Lokale ist für sie geeignet? Um das herauszufinden, sollten Sie zunächst einmal wissen, was für ein Kneipentyp Sie sind?

Damit Sie am Wochenende nicht ratlos durch die Stadt ziehen und womöglich in der flaschen Kneipe landen, können Sie in unserem Test herausfinden, welcher Bar-Typ Sie sind und welche Stuttgarter Schänke zu Ihnen passen könnte.

Machen Sie den Kneipen-Test: