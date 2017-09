#machdeinkreuz Cathy Hummels postet das erste echte Babybauchbild

Von (ili/spot) 03. September 2017 - 16:31 Uhr

Cathy Hummels zeigt ihren Babybauch Foto: imago/Spöttel Picture

Cathy Hummels macht Wahlwerbung. Doch was bei dem Instagram-Post noch viel mehr ins Auge sticht, ist der schön verpackte Babybauch.

Spielerfrau und Model Cathy Hummels (29) macht Werbung für die anstehende Bundestagswahl. Mit den Hashtags "#mitmir90prozent / #machdeinkreuz" und zwei gekreuzten Fingern ruft sie dazu auf, am 24. September zu wählen. Und "Nadine Menz, Viktoria Swarovski, Johanna Klum" sollen es ihr gleichtun, denn diese drei hat sie nominiert.

Tops, die Babybäuche hübsch in Szene setzen, finden Sie hier

Doch was bei ihrem Instagram-Post noch viel mehr ins Auge sticht, ist der pralle Babybauch. Denn so richtig deutlich war er bislang noch nicht zu sehen. Ganz anders jetzt: Im weißen Trägertop mit großen schwarzen Punkten strahlt er förmlich in die Kamera. Cathy strahlt dagegen etwas weniger, schließlich ist ihre Mission auch eine ernste...