Feinstaubalarm in Stuttgart OB Kuhn droht mit Fahrverboten

Von Thomas Braun 05. Oktober 2016 - 13:24 Uhr

Vor der neuen Feinstaubalarm-Periode verstärken OB Fritz Kuhn und das Landesverkehrsministerium den Druck auf die Bürger, freiwillig auf das Auto zu verzichten. Kritik gab’s erneut für Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU).

Stuttgart - Zehn Tage vor dem Beginn der zweiten Feinstaubalarm-Periode in Stuttgart hat Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) an die Autofahrer appelliert, ihre Fahrzeuge an den Alarmtagen stehen zu lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad umzusteigen. „Es gibt keine Ausreden mehr“, sagte der Rathauschef mit Blick auf die ab dem Jahr 2018 drohenden Verkehrsbeschränkungen, falls der freiwillige Feinstaubalarm nicht dazu führen sollte, dass die EU-Grenzwerte für Luftschadstoffe eingehalten werden. Kuhn und der Amtschef des baden-württembergischen Verkehrsministeriums, Uwe Lahl, der den erkrankten Ressortschef Winfried Hermann vertrat, verstärkten zugleich den Druck auf den Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU), die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Einführung der sogenannten blauen Plakette für schadstoffarme Dieselfahrzeuge mit Euronorm Sechs zu schaffen. Dobrindt habe sich bisher „einen schlanken Fuß gemacht“ und lasse die Kommunen mit dem Problem der Luftverschmutzung allein, kritisierten Kuhn und Lahl.

Zugleich betonte der Oberbürgermeister, dass die Feinstaubwerte in der Stadt mit Ausnahme des Messpunkts am Neckartor im Vergleich zum Vorjahr deutlich nach unten gegangen seien. Anders beim Stickoxid, das von der Weltgesundheitsorganisation WHO ebenfalls als gesundheitsgefährdend eingestuft wird: Hier wird der Grenzwert von 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft an maximal 18 Stunden pro Jahr an keiner Messstation erreicht. Es bestehe massiver Handlungsbedarf, so Kuhn. Falls der freiwillige Feinstaubalarm nicht zum Erfolg führe, drohten ordnungspolitische Maßnahmen seitens des Landes. Zum Vorschlag Dobrindts, bei Überschreitung der Grenzwerte ein Einfahrverbot für alle Diesel zu verhängen, sagte Amtschef Lahl: „Das führt ins Chaos“.

Die neue Feinstaubalarm-Saison dauert vom 15. Oktober bis zum 15. April 2017 und soll lediglich zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag wegen des zu erwartenden geringen Verkehrsaufkommens ausgesetzt werden. An allen anderen Tagen, die die Kriterien für das Auslösen des Alarms wie hohe Schadstoffwerte, geringer Luftaustausch und kein erwartbarer Niederschlag erfüllen, wird der Alarm ausgelöst. Autofahrer können dann mit dem Nahverkehr zum halben Preis in die Stadt fahren. Außerdem stocken die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) und die S-Bahn ihre Fahrzeugflotte auf und verkürzen die Taktzeiten. Besitzern einer VVS-Jahreskarte, die nicht in den Genuss des verbilligten Feinstaubtickets kommen, winkt als kleiner Bonus ein kostenloser Besuch auf dem Fernsehturm.