Luftreinhaltung in Stuttgart Feinstaubalarm endet in der Nacht auf Dienstag

Von red/dpa 19. Februar 2017 - 13:31 Uhr

Stuttgart hat wieder Feinstaubalarm ausgelöst. Dieses Mal dauert er allerdings nur kurz.Foto: dpa-Zentralbild

Seit der Nacht gilt wieder Feinstaubalarm in Stuttgart – doch dieses Mal ist er nur von kurzer Dauer.

Stuttgart - Der neue Feinstaubalarm in Stuttgart ist am Sonntag mit Werten unter dem erlaubten Grenzbereich gestartet. Am frühen Morgen wurden am besonders belasteten Neckartor zeitweise 46 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen, wie aus Daten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) hervorgeht. Erlaubt sind 50 Mikrogramm. Der Tagesmittelwert am Samstag lag demnach bei 42 Mikrogramm.

Stürmisches Wetter verbessert das Austauschvermögen

Der jüngste Alarm gilt seit der Nacht zum Sonntag und wird der Stadt zufolge voraussichtlich in der Nacht auf Dienstag enden. Bereits seit Samstagabend sind die Stuttgarter aufgerufen, sogenannte Komfortkamine nicht anzufeuern.

Für Dienstag und Mittwoch hat der Deutsche Wetterdienst eine deutliche Verbesserung des Austauschvermögens prognostiziert – es soll stürmisches Wetter geben, das die Atmosphäre von Luftverschmutzungen reinigt.