Luftmatratzen-Trends 2017 Einhorn in Sicht!

Von sa 05. August 2017 - 10:00 Uhr

Ob Einhorn, Donut oder Brezel – die beliebtesten Luftmatratzen in diesem Jahr sind bunt und sehen teilweise zum Anbeißen aus. Wir haben eine Übersicht über die Trends 2017.





18 Bilder ansehen

Stuttgart - Nanu was schwimmt denn da im Wasser? Ist das etwa eine Riesenmuschel? Man sieht allerhand Verrücktes am Badestrand. Von der Tafel Schokolade über die Erdbeere zur Riesenmuschel eben – in diesem Sommer darf man sich nicht wundern: Die Luftmatratze ist zurück! Während sie früher aus eher praktischen Gründen angeschafft wurde, hat man in diesem Jahr eine Luftmatratze mit Spaßpotential dabei.

Mehr zum Thema

Nicht nur die Kleinen erfreuen sich in diesem Sommer an den aufblasbaren Badebegleitern, sondern auch den Großen zaubern die lustigen Luftmatratzen ein Lächeln ins Gesicht.

Welche Luftmatratzen im Sommer 2017 absolut Trend am Pool sind, das sehen Sie in unserer Bildergalerie.