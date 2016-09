Lufthansa übernimmt Airberlin-Flugzeuge Radikale Stellenstreichung vorgesehen

Von red/AFP 28. September 2016 - 20:47 Uhr

Lufthansa übernimmt 40 Flugzeuge der angeschlagenen Airline Airberlin.Foto: dpa

Die Lufthansa und ihre Konzertöchter übernehmen 40 Flugzeuge der angeschlagenen Fluggesellschaft Airberlin. Das Unternehmen kündigt radikale Umstrukturierungsmaßnahmen an.

Frankfurt/Main - Die Lufthansa mit ihren Konzerntöchtern Eurowings und Austrian Airlines übernimmt bis zu 40 Flugzeuge von der angeschlagenen Fluggesellschaft Airberlin. Eurowings und Airberlin schlossen am Mittwoch eine Absichtserklärung, wie die Lufthansa nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte. Demnach soll die Vereinbarung über sechs Jahre laufen und mit dem Sommerflugplan am 26. März 2017 in Kraft treten.

Lufthansa kündigt Umstrukturierungsmaßnahmen an

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Lufthansa-Billigtochter Eurowings 35 Maschinen von Airberlin anmietet. Weitere fünf Flugzeuge sollen demnach von Austrian Airlines angemietet werden. Die sogenannte Wet-Lease-Kooperation sieht vor, dass die Lufthansa-Töchter nicht nur die Flugzeuge von Airberlin mieten, sondern auch den gesamten Flugbetrieb, also die Cockpit-Crew, das Kabinenpersonal und die Wartung. Airberlin, nach der Lufthansa die zweitgrößte deutsche Airline, kündigte umfassende Umstrukturierungsmaßnahmen an.

Das Unternehmen wolle die Effizienz steigern, saisonbedingte Schwankungen ausgleichen „und wieder eine klare und erfolgreiche Marktposition für die Airline schaffen“, erklärte das Unternehmen in Berlin. Dafür müssten bis Februar nächsten Jahres bis zu 1200 Stellen gestrichen werden. Dabei solle es auch betriebsbedingte Kündigungen geben. Die Airline schreibt seit 2008 rote Zahlen, unterbrochen nur von einem kleinen Plus im Jahr 2012. Seit 2013 vergrößern sich die Verluste immer weiter.