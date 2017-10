Ludwigshafen Wie eine 87-Jährige vier Polizisten narrte

Von red/dpa 07. Oktober 2017 - 13:09 Uhr

In Ludwigshafen hat eine alte Frau ein ganzes Seniorenheim und vier Polizisten genarrt. Foto: dpa

In Ludwigshafen wird eine 87-jährige Frau als vermisst gemeldet. Bis sich herausstellt, wo die Seniorin wirklich abgeblieben ist.

Ludwigshafen - Die Suche nach einer 87 Jahre alten vermissten Frau endete für die Polizei in Rheinland-Pfalz dort, wo sie angefangen hatte: in einem Seniorenheim in Ludwigshafen. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, hatte sich die ältere Dame in einem Zimmer auf einer anderen Station schlafen gelegt. Die Mitarbeiter des Heims wussten davon nichts und meldeten die Frau als vermisst.

Vier Beamte zogen los und durchkämmten zwei Stunden lang die Umgebung des Gebäudes. Schließlich fanden Mitarbeiter des Altenheims die 87-Jährige wohlbehalten - sie hatte sich während des Schlafens eine Decke über den Kopf gezogen und war deswegen nicht gleich erkannt worden.