Ludwigsburger Pferdemarkt vom 26. bis 28. Mai Spektakulär wird es erst wieder im Jahr 2018

Von Patricia Elsner 15. Mai 2017 - 17:31 Uhr

Beim 249. Pferdemarkt dominieren die Vierbeiner das Bild.Foto: Tourismus & Events Ludwigsburg

Der Pferdemarkt in Ludwisgburg wartet in diesem Jahr mit wenige Neuem auf – ein Pferdeshuttle bringt die Besucher von A nach B und für Kinder gibt es Attraktionen mit Greifvögeln. Erneut hat die Stadt besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Ludwigsburg - Mit einem Fassanstich auf dem Rathaushof eröffnet der Baubürgermeister Michael Ilk am Freitag, 26. Mai, um 18 Uhr den Ludwigsburger Pferdemarkt. Mit Pferdeshows, einem Festumzug, einem Vergnügungspark und einem Krämer- und Kunsthandwerkermarkt hofft die Stadt darauf, vom 26. bis zum 28. Mai zahlreiche Besucher in die Innenstadt zu locken. „Wir haben einige neue Attraktionen im Programm“, sagt Robert Nitzsche, der Geschäftsführer von Tourismus und Events Ludwigsburg. „Die ganz großen Knaller heben wir uns aber für nächstes Jahr auf.“ Denn 2018 feiert der Pferdemarkt 250-Jahr-Jubiläum.

Neu in diesem Jahr ist ein spezieller Shuttle: eine Pferdekutsche fährt die Besucher für eine kleine Spende vom Bahnhof über den Rathausplatz, das MIK und die Bärenwiese zum Forum am Schlosspark und zurück. Der Erlös kommt dem Pferdetherapieprogramm der Karlshöhe zugute.

Auch neu im Programm ist ein erweitertes Angebot für Kinder. Im grünen Klassenzimmer auf der Bärenwiese lernen sie den Umgang mit Greifvögeln und dürfen selbst einen Falken, Bussard, Adler oder eine Eule halten.

„Die Menschen sollen sich sicher fühlen“

Einer der Höhepunkte des Pferdemarktes ist der Festumzug am Sonntag um 14 Uhr. „Rund 60 Vereine und etwa 70 Pferde nehmen an dem Umzug teil“, sagt Nitzsche. Dabei spiele die Sicherheit der Zuschauer in diesem Jahr eine besondere Rolle. An kritischen Punkten werden große Fahrzeuge Zufahrten blockieren, „sodass keine Lastwagen und Großfahrzeuge auf die Festflächen einfahren können“, sagt Nitzsche. „In Zeiten wie diesen wollen wir keine Festung bauen“, sagt Nitzsche, „aber wir wollen die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sich die Menschen auf dem Fest sicher fühlen“, sagt er.

Im Vergleich zum Vorjahr seien auch die Sicherheitsvorkehrungen um rund 20 Prozent erhöht worden, sagt Nitzsche. Die Ordner auf dem Gelände erkenne man daran, dass sie Westen mit der Aufschrift „Service“ tragen. An sie können sich die Besucher nicht nur im Notfall wenden, sondern auch, wenn sie die nächste Toilette oder Vorführung suchen. „Unsere Ordner sind speziell geschult und helfen bei jeglichen Fragen“, sagt Nitzsche.

Kleiner Neben-Veranstaltungen

Parallel zum Pferdemarkt finden noch weitere kleine Feste und Veranstaltungen statt. Von Mittwoch, 23. Mai, bis Sonntag, 4. Juni, wird der Rathaushof bei den Ludwigsburger Brautagen zu einem riesigen Biergarten. Und beim Fest der Alten Schmiede in der Unteren Reithausstraße präsentiert sich am Sonntag, 28. Mai von 11 bis um 18 Uhr das alte Handwerk. Noch mehr Handwerk gibt es von Samstag bis Montag in der Königsallee: Der Krämer- und der Kunst- und Handwerkermarkt werden in diesem Jahr zusammengeschlossen. Von 9 bis 19 Uhr bieten die Krämer und Handwerker ihre Waren feil. Der Vergnügungspark auf der Bärenweise beginnt bereits am Donnerstag und endet am Sonntag.