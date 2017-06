Ludwigsburger Modell Fair Wohnen als Alternative

Von Ludwig Laibacher 22. Juni 2017 - 18:18 Uhr

Um den angespannten Wohnmarkt in und um Stuttgart zu entlasten, müsste mehr gebaut werden. Foto: dpa

Ludwigsburg schafft mit einem eigenen Modell bezahlbaren Wohnraum – verärgert damit allerdings die privaten Bauträger.

Ludwigsburg - Die Stadt nördlich von Stuttgart boomt. Seit 2000 ist Ludwigsburg für Firmen ebenso attraktiv wie für Menschen, die gern in historischem Umfeld leben. Der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist entsprechend: In der Prognos-Studie wird Ludwigsburg als eine Stadt mit „angespanntem Wohnungsmarkt“ geführt. Weil vor allem preisgünstiger Wohnraum knapp ist, hat die städtische Wohnungsbau GmbH Ludwigsburg (WBL) 2010 das sogenannte Fair-Wohnen-Modell entwickelt. Damit sei es gelungen, 75 preisgünstige Wohnungen zu bauen, sagt deren Geschäftsführer Andreas Veit. Das sei natürlich noch lange nicht genug, meint er. Den privaten Bauträgern allerdings geht das schon viel zu weit. Sie haben Klage gegen das Modell eingereicht.

Mehr zum Thema

Das Fair-Wohnen-Modell im Detail

Die Wohnraumförderung des Landes könne man im Grunde erst seit ihrer Aktualisierung in diesem Jahr ernst nehmen, meint Veit. „Zuvor war sie sicher nicht geeignet, um Sozialwohnungen zu bauen.“ Also habe Ludwigsburg vor sieben Jahren selbst die Initiative ergriffen. Indem die Stadt ein Programm auflegte, das bezahlbaren Wohnraum schaffen sollte – dank Quersubventionierung. „Beim Fair-Wohnen-Modell werden die Bauflächen gedrittelt“, erläutert Veit. Auf einem Drittel des Areals werden Eigentumswohnungen, auf der übrigen Fläche Mietwohnungen gebaut. Der Anteil der Mietwohnungen wiederum wird aufgeteilt, in solche, die auf dem freien Markt angeboten werden, und solche, die eben gefördert werden. So sei es möglich, den Quadratmeterpreis gegenüber dem gültigen Mietspiegel um zwei bis vier Euro zu senken, sagt der WBL-Chef.

Ein großer Vorteil dieses Modells liege darin, „dass wir statt einer Objekt- eine Subjektförderung betreiben“, sagt Veit. Damit lasse sich der Missbrauch durch Fehlbelegungen verhindern. Wer ein Fair-Wohnen-Appartment bezieht, muss alle zwei Jahre einen Wohnberechtigungsschein vorlegen. Ist sein Einkommen zwischenzeitlich gestiegen, kann er zwar in der Wohnung bleiben, muss aber die reguläre Miete zahlen.

Die privaten Bauträger klagen gegen das Programm

Stadtverwaltung und WBL halten Fair Wohnen für eine Erfolgsmodell. Der einzige Haken aus ihrer Sicht: Es fehlt an Bauflächen. Nach Aussage des Stadtplanungsamtes gibt es in Ludwigsburg aktuell 11,6 Hektar baureifes Land, aber die Eigentümer denken nicht daran zu verkaufen oder zu bauen.

„Wohnungen im Programm Fair Wohnen sind keine Sozialwohnungen“, sagt dagegen Jürgen Pflugfelder, Geschäftsführer des gleichnamigen Immobilienunternehmens und einer von drei Bauträgern, die Ludwigsburg unter anderem wegen dieses Programms verklagt haben. „Wenn wir die Grundstücke von der Stadt zu den gleichen Konditionen bekommen wie die WBL, bauen auch wir gerne im Programm Fair Wohnen.“ Wer den Mietzins nur um wenige Euro drücke, biete vielleicht günstigere Wohnungen an, aber gewiss keine, die sich Sozialhilfeempfänger leisten könnten.

Geht es um die Grundversorgung oder die Gewinne?

Die Ludwigsburger Verwaltung verweist auf eine veränderte Situation: Beim aktuell stark überhitzten Immobilienmarkt kämen auch Menschen mit mittleren Einkommen kaum noch zum Zug. Insofern helfe das Modell, die Grundversorgung mit bezahlbaren Wohnungen zu sichern. „Wir arbeiten im Sinne der Daseinsvorsorge“, sagt Veit. „Und wir erwirtschaften sicher keine Überschüsse mit unseren Wohnungen.“ Pflugfelder und die Mitstreiter Karl Strenger und Betz Baupartner widersprechen: Das Ziel der WBL sei das gleiche wie das von privatwirtschaftlichen Bauträgern, nämlich erfolgreich zu sein und Gewinne zu generieren, sagt Pflugfelder: „Fair Wohnen hat nichts mit Daseinsvorsorge zu tun.“