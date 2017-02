Ludwigsburg Zwei Verletzte nach Frontal-Crash

Von red 06. Februar 2017 - 22:04 Uhr

Beim Abbiegen hat ein Autofahrer in der Nähe des Blühenden Barocks in Ludwigsburg am Montagabend ein entgegenkommendes Auto übersehen. Zwei Personen wurden bei der Kollision verletzt.





Ludwigsburg - Bei einem Unfall in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg auf der Höhe des Blühenden Barocks sind am Montagabend gegen 19.35 Uhr zwei Personen verletzt worden.

Zu dem Unfall war es laut Polizei gekommen, als ein 79-jähriger Fahrer eines VW Golfs auf der linken Spur der Schorndorfer Straße stadteinwärts fuhr. Als er auf der Höhe der Fasanenstraße nach links abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden VW, der von einem 20-Jährigen gefahren wurde.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Golf ins Schleudern und beschädigte noch einen Fiat Punto, der auf dem rechten Seitenstreifen abgestellt war. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.