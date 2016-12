Ludwigsburg Vater sticht auf Sohn ein

Von red 19. Dezember 2016 - 13:18 Uhr

Ein 69-Jähriger aus Ludwigsburg wird verdächtigt, mit einem Messer auf seinen Sohn eingestochen zu haben.Foto: dpa/Symbolbild

Ein 69-Jähriger informiert seine Nachbarn in Ludwigsburg, dass sein Sohn schwer verletzt sei. Der Vater selbst soll dafür verantwortlich sein.

Ludwigsburg - In Ludwigsburg hat die Polizei am Samstag einen 69-Jährigen festgenommen, der seinen Sohn mit einem Messer schwer verletzt haben soll.

Wie die Beamten melden, soll der Mann gegen 12.15 Uhr in seiner Wohnung im Bereich Eschenried auf seinen 42 Jahre alten Sohn losgegangen sein. Bevor der offenbar alkoholisierte Vater anschließend das Haus verließ, informierte er wegen des Opfers noch die Nachbarn. Die hinzugerufene Polizei stellte den Verdächtigen in der Nähe und nahm ihn widerstandslos vorläufig fest.

Bislang machten weder Vater noch Sohn Angaben zum Tathergang. Aktuell sind die Hintergründe nicht bekannt.

Der 42-Jährige kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus und ist zwischenzeitlich auf dem Weg der Besserung. Sein Vater kam in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.