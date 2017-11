Ludwigsburg Ungewöhnlicher Diebstahlversuch am Marktplatz

Von red/pho 09. November 2017 - 12:04 Uhr

Der verhinderte Dieb hatte es offenbar auf das Flaschenpfand abgesehen. Foto: dpa

Am Mittwochabend beobachtet ein Zeuge am Marktplatz in Ludwigsburg, wie ein komplett schwarz gekleideter Mann Getränkekisten aus einem Café holt und alle Flaschen ausleert. Die Polizei sucht Zeugen.

Ludwigsburg - Ein Diebstahl der eher ungewöhnlichen Art hat sich am Mittwochabend am Marktplatz in Ludwigsburg ereignet. Im Hinterhof eines Cafés beobachtete ein Zeuge zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr, wie ein bislang unbekannter Täter mehrere Getränkeflaschen entleerte.

Der Unbekannte hatte zuvor acht gefüllte Getränkekisten aus dem Kühlhaus des Cafés geholt und wollte sich nun offenbar mit den Kisten aus dem Staub machen, um aus dem Leergut Geld zu machen. Als der Pfanddieb den Zeugen bemerkte, schwang er sich auf sein mitgeführtes Fahrrad und fuhr ohne Diebesgut davon. Bis dahin hatte er bereits alle Flaschen ausgeschüttet, was einem Wert von 50 Euro entspricht, wie die Polizei berichtet.

Eine Fahndung blieb erfolglos

Bei dem Täter soll es sich um einen Mann im Alter von etwa 30 Jahren handeln, der circa 190 cm groß ist und eine schwarze Wintermütze trug. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Oberteil sowie schwarzen, eventuell fingerlosen Handschuhen. Darüber hinaus führte er ein dunkles Herrenfahrrad mit Gepäckträger mit sich.

Eine eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb ohne Erfolg. Das Polizeirevier in Ludwigsburg bittet deswegen Zeugen um Hinweise. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer 07141/18-5353 melden.