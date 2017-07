Sindelfingen Unbekannter belästigt Kinder

Von red 30. Juli 2017 - 15:03 Uhr

Ein Mann hat in Sindelfingen zwei Mädchen angesprochen und in ein Haus gelockt (Symbolbild). Foto: dpa-Zentralbild

Ein unbekannter Mann hat nach Polizeiangaben zwei Mädchen vor ihrem Wohnhaus in Sindelfingen angesprochen und versucht, sie in einen Keller locken.

Ludwigsburg - Ein unbekannter Mann hat am Samstag gegen 13 Uhr in Sindelfingen (Kreis Böblingen) zwei Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren angesprochen und versucht, sie in einen Keller zu locken. Wie die Polizei berichtet, hatten die beiden Kinder vor ihrem Wohnhaus in der Spitzholzstraße gespielt, als der Mann sie in ein Gespräch verwickelte. Anschließend betrat der Unbekannte das Treppenhaus des Wohnhauses und lief in den Keller. Beim Hinabgehen forderte er die Beiden auf, ihm zu folgen. Die Kinder kamen der Aufforderung nicht nach und blieben im Eingangsbereich stehen. Dort konnten sie beobachten, wie der Unbekannte seine Hose herabzog und onanierte. Die Kinder rannten daraufhin davon und der Täter flüchtete.

Der Unbekannte wird als zwischen vierzig und sechzig Jahre alt beschrieben. Bekleidet war er mit einer blauen oder schwarzen Arbeitshose mit seitlich aufgesetzten Taschen und schwarzen Hosenträgern. Zeugen, die Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18 9 in Verbindung zu setzen.