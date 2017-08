Ludwigsburg Transporter-Fahrer schläft mitten auf der Kreuzung ein

Von red/dja 15. August 2017 - 11:05 Uhr

Die Polizei hat in Ludwigsburg einen schlafenden Transport-Fahrer überrascht (Symbolbild). Foto: dpa

Ein Taxifahrer wird am frühen Dienstagmorgen auf einen Transporter aufmerksam, der mit laufendem Motor mitten auf einer Kreuzung in Ludwigsburg steht. Er informiert die Polizei. Die staunt nicht schlecht.

Ludwigsburg - Zu einem außergewöhnlichen Einsatz sind Polizisten am frühen Dienstagmorgen zu einer Kreuzung in Ludwigsburg gerufen worden: Dort stand ein Fiat-Transporter, der mit laufendem Motor schräg über zwei Spuren vor einer Ampel wartet.

Einem Taxifahrer war diese ungewöhnliche Situation aufgefallen. Als er entdeckte, dass der Fahrer des Transporters schlief, hielt er einen vorbeifahrenden Streifenwagen an. Die Polizei kamen gegen 3.40 Uhr an dem Fahrzeug an und staunten nicht schlecht: Der 32 Jahre alte Mann saß auf dem Fahrersitz und schlummerte tief und fest. Die Polizisten weckten ihn und führten einen Atemalkoholtest durch. Da dieser positiv verlief, musste auch eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Der Führerschein des 32-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.