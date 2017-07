Ludwigsburg sucht den Dialog mit den Nachbarn Appell: Kein Flüchtlingsheim an der Stadtgrenze

Von Ludwig Laibacher 27. Juli 2017 - 11:29 Uhr

Zuletzt wurde Anfang Juli in Ludwigsburg eine Unterkunft für 60 Flüchtlinge an der Brucknerstraße eröffnet. Foto: factum/Bach

Der Oberbürgermeister Werner Spec hatte von einer Kriegserklärung der Nachbarstädte gesprochen, die Kritik der Ludwigsburger Stadträte fiel jetzt moderater aus. Aber auch sie lehnen eine von Kornwestheim und Remseck geplante Flüchtlingsunterkunft am Rand von Grünbühl kategorisch ab.

Ludwigsburg - Nicht nur die Rathausspitze, auch der Gemeinderat von Ludwigsburg ist verärgert über den gemeinsamen Plan von Kornwestheim und Remseck, an der Markungsgrenze zu Grünbühl eine Asylunterkunft zu bauen. In einer gemeinsamen Erklärung hat das Gremium an die Nachbarstädte appelliert, dieses Vorhaben fallen zu lassen. In der gleichen Sitzung hat der Gemeinderat dem Bau einer Unterkunft an der Ditzinger Straße zugestimmt. Der Bau ist umstritten. Ein Anwohner droht, dagegen zu klagen.

Mehr zum Thema

Für die Erstaufnahme von Asylbewerbern sind die Landratsämter zuständig, die sogenannte Anschlussunterbringung aber fällt in die Verantwortlichkeit der Kommunen. Sie müssen für Flüchtlinge, denen ein Bleiberecht zugesprochen wurde, Wohnraum schaffen. Für viele Städte und Gemeinden heißt das: Zur allgemeinen Wohnungsnot kommt noch der Druck der Asylunterkünfte. Er verstehe, dass sich deshalb auch Kornwestheim und Remseck in einer Zwangslage befänden, sagte der Stadtrat Klaus Herrmann (CDU). Wer aber 270 Personen in einer Unterkunft einquartiere, schaffe Konflikte. „Eine vernünftige Integration ist so nicht möglich.“

Interkommunaler Dialog?

Die Stadt Ludwigsburg habe vor 20 Jahren ähnliche Fehler gemacht, als sie „Spätaussiedler und problematische Familien“ in leer stehende Wohnungen in Sonnenberg untergebracht habe. „Aber wir haben daraus gelernt“, so Herrmann. Das Konzept sehe nun vor, Zufluchtsuchende dezentral unterzubringen. In einer Unterkunft dürften höchstens 80 Personen wohnen, sagte auch Andreas Kasdorf (Grüne). Offenbar seien die Pläne der Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck und von Dirk Schönberger, des Remsecker Oberbürgermeisters, noch nicht sehr konkret. „Wir könnten also noch miteinander ins Gespräch kommen“, meint er.

Margit Liepins (SPD) findet das Vorgehen der Nachbarn „wenig freundschaftlich“. Zumal die Kommunalpolitiker nicht informiert worden seien: „Wir haben es auch erst aus der Zeitung erfahren.“ Liepins verwies auf die schon vorhandenen Gremien für die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg. „Das könnten wir um Remseck erweitern und hier gern in einen Dialog eintreten.“

Er möchte nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen und den Nachbarn Ratschläge in Sachen Integration geben, sagte Reinhardt Weiss (FW). Aber er fände es bedauerlich, wenn die gute Kommunikation mit den Nachbarn darüber zu Bruch ginge. Sein Appell: „Lasst uns gemeinsam darüber reden.“

Die Zeit drängt

„Ich wage zu bezweifeln, dass es zu einem Dialog kommt“, sagte Elga Burkhardt (Lubu). Dennoch wünsche auch sie sich „eine andere Lösung“. Noch gebe es keine Aussagen der Nachbarkommunen auf Gemeinderatsebene, monierte Ulrike Faulhaber (SPD): „Mir kommt diese Erklärung zu früh.“ Am Ende wurde das Schreiben bei drei Enthaltungen verabschiedet.

Im Fall der eigenen, an der Ditzinger Straße in Pflugfelden geplanten Unterkunft für 60 Flüchtlinge, will der Gemeinderat Tempo machen. Ein Anwohner hatte Einspruch erhoben, dieser wurde jedoch vom Stuttgarter Regierungspräsidium zurückgewiesen. Nun droht der Gegner mit einer Klage vor Gericht. Man dürfe sich diesem Druck nicht beugen, befand das Gremium. Trotz des Risikos einer Klage soll die Unterkunft rasch gebaut werden. „Die Zeit drängt“, sagte der Erste Bürgermeister Konrad Seigfried. Es fehle der Platz für 150 Flüchtlinge, die Ludwigsburg allein in diesem Jahr noch unterbringen müsse.