Ludwigsburg Streit zwischen zwei Frauen eskaliert

Von ps/red 22. August 2017 - 16:41 Uhr

In Ludwigsburg entbrennt ein Streit zwischen zwei Frauen, den am Ende nur die Polizei schlichten kann. Foto: dpa (Symbolbild)

Vermutlich weil eine Frau auf einem Parkdeck in Ludwigsburg ihren laufenden Motor nicht abstellen will, entbrennt ein Streit zwischen zwei Frauen. Am Ende werden beide handgreiflich und die Polizei muss schlichten.

Ludwigsburg - Zwei 58-jährige Frauen sind am Dienstag gegen 12.35 Uhr auf dem Parkdeck eines Einkaufsmarkts in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg aneinandergeraten, so dass nun die Polizei ermittelt.

Vermutlich störte sich die Eine daran, dass die Andere in ihrem Auto saß und währenddessen den Motor laufen ließ. Als sie sie durch das halbgeöffnete Fenster aufforderte, den Motor zu stoppen, schloss diese das Fenster. Nun riss die Kontrahentin wohl die Fahrertür auf und wiederholte ihre Aufforderung. Hierauf soll die Frau im Auto ein Tierabwehrspray aus ihrer Tasche gezogen haben, legte es auf den Beifahrersitz und gab der anderen Frau zu verstehen, dass sie sich bedroht fühlte.

Polizei muss den Streit schlichten

Dann schloss sie die Fahrertür, woraufhin ihre Gegnerin wohl gegen die Tür trat. Dies führte mutmaßlich dazu, dass die Andere ausstieg und es zu einer handfesten Streiterei kam. Die Damen zogen sich wohl gegenseitig an den Haaren, kniffen zu und stießen sich gegen geparkte Fahrzeuge. Zeugen alarmierten währenddessen die Polizei, die sich um die Schlichtung und die anschließende Anzeigenaufnahme kümmerte.