Polizei Ludwigsburg Rangelei mit Busfahrer: Anzeige

Von red/dpa 24. Juli 2017 - 15:12 Uhr

Der Fahrschein seiner Schwester war ungültig. Deswegen ist ein 25-jähriger in Ludwigsburg handgreiflich geworden. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein Busfahrer erklärt den Fahrschein einer 16-Jährigen in Ludwigsburg für ungültig. Daraufhin mischt sich ihr Bruder ein. Es kommt zu einer Rangelei vor dem Bus. Der Mann wird wegen Körperverletzung angezeigt.

Ludwigsburg - Ein 25-Jähriger hat in Ludwigsburg (Kreis Ludwigsburg) wegen eines Streits um einen Fahrschein einen Busfahrer angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 56 Jahre alte Fahrer beim Einsteigen des Mannes und seiner Schwester am Sonntagabend den Fahrausweis der 16-Jährigen für ungültig befunden. Ein digitales Lesegerät stellte fest, dass das Ticket nicht gültig ist. Das gefiel dem Bruder offenbar nicht und er fing laut Polizei an, den Busfahrer zu beleidigen. Daraufhin verwies dieser ihn des Busses. Vor dem Bus kam es dann zum handfesten Streit der beiden. Der 25-Jährige wälzte sich mit dem Busfahrer auf dem Boden.

Beide wurden erst von einem hinzugekommenen Busfahrer und einem Anwohner getrennt. Schwere Verletzungen erlitt jedoch keiner der Streithähne. Der Bruder der 16-Jährigen hätte aber einsteigen können – er hat laut Polizei ein gültiges Ticket gehabt. Gegen den 25-Jährigen wurde mittlerweile Anzeige wegen Körperverletzung erstattet.