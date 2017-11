Ludwigsburg Seniorin kracht mit BMW gegen Hauswand

Von red/kaf 06. November 2017 - 11:29 Uhr

Eine Seniorin ist mit ihrem Auto gegen eine Hauswand in Ludwigsburg gefahren. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Seniorin will in Ludwigsburg einparken. Dabei rutschte sie wohl vom Brems- auf das Gaspedal – und kracht mit ihrem BMW gegen eine Hauswand. Der Schaden ist immens.

Ludwigsburg - Eine 74-Jährige hat am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall in der Eberhardstraße in Ludwigsburg verursacht. Dabei wollte die Seniorin gegen 13.45 Uhr mit ihrem BMW am linken Fahrbahnrand parken – und rutschte laut Polizei vermutlich von der Bremse aufs Gaspedal ab.

Gegen Hauswand von Restaurant gekracht

Daraufhin streifte sie zunächst einen vor ihr stehenden Volvo und stieß anschließend gegen die Hauswand eines Restaurants. Das Auto der 74-Jährigen streifte auch noch einen Verteilerkasten. Ihr Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Die Seniorin verursachte einen Schaden in Höhe von mehr als 15.000 Euro.