Ludwigsburg Schiedsrichter bei Kreisliga-Fußballspiel angegriffen

15. Mai 2017 - 14:13 Uhr

Bei einem Kreisliga-Fußballspiel in Ludwigsburg ist am Sonntagnachmittag ein Schiedsrichter angegriffen und verletzt worden. Zuvor hatte er das Spiel wegen eines Zwischenfalls abbrechen müssen.

Ludwigsburg - In einem Tumult nach einem Platzverweis bei einem Kreisliga-Fußballspiel zwischen dem TSV Grünbühl und FV Dersim Sport in Ludwigsburg ist am Sonntagnachmittag der Schiedsrichter aus einer Gruppe von Spielern und Fans heraus geschlagen und verletzt worden.

Nachdem ein Spieler eine gelb-rote Karte erhalten hatte, reagierten die Gastmannschaft so aggressiv, wie die Polizei berichtete, dass der 42 Jahre alte Schiedsrichter das Spiel abbrach. Am Spielfeldrand drängten sich Fans und Spieler der Mannschaft um den Unparteiischen. Ein unbekannter Täter schlug dort auf den Schiedsrichter ein und verletzte ihn. Anschließend flüchtete der Angreifer. Als die Polizei den Platz räumte, war der Tumult bereits beendet.