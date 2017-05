Ludwigsburg Räuber mit Phantombild gesucht

Von ps 18. Mai 2017 - 17:07 Uhr

Der unbekannte Täter trieb am 2. Mai in Oberstenfeld sein Unwesen.Foto: dpa

Die Polizei sucht mit einem Phantombild einen Räuber. Der unbekannte Täter soll eine 82-Jährige Frau am 2. Mai in Oberstenfeld überfallen und ausgeraubt haben.

Oberstenfeld - Die Polizei veröffentlicht das Phantombild eines unbekannten Täters, der am 2. Mai gegen 15.45 Uhr eine 82-jährige Frau in der Birkenstraße in Oberstenfeld (Kreis Ludwigsburg) überfallen haben und mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet haben soll.

Wie die Polizei berichtet, war die Frau zu Fuß unterwegs, als sich der Täter unbemerkt von hinten näherte und ihr die Handtasche entriss. Die Dame stürzte und wurde leicht verletzt. In der Tasche befand sich unter anderem Bargeld, das die Seniorin zuvor in einer Bank an der Hauptstraße in Beilstein abgehoben hatte. Die Ermittlungen ergaben, dass der Räuber sich zum gleichen Zeitpunkt ebenfalls in der Bank aufhielt.

Er wurde als Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren beschrieben, der ein schmales Gesicht hat und einen gebräunten Teint. Seine schwarzen, leicht welligen Haare waren nach hinten gekämmt. Bekleidet war er mit einer parkaähnlichen Jacke in beigebrauner Farbe und Jeans. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 07141/189 in Verbindung zu setzen.