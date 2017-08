Ludwigsburg-Neckarweihingen 22-Jähriger bedroht Taxifahrer mit Messer

Von ps 07. August 2017 - 17:15 Uhr

Ein vermutlich betrunkener 22-Jähriger schlägt vor einem Lokal in Neckarweihingen die Heckscheibe eines Taxis ein, stößt eine Frau zu Boden und bedroht weitere Personen mit einem Messer.

Ludwigsburg-Neckarweihingen - Am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr ist es vor einem Lokal in der Hauptstraße in Neckarweihingen (Kreis Ludwigsburg) zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen.

Wie die Polizei berichtet, schlug ein 22-Jähriger zunächst die Heckscheibe eines Taxis ein, indem er eine Bierflasche gegen das Glas donnerte. Vermutlich war es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und dem 38-jährigen Taxifahrer gekommen, der sich nach einigem Warten auf die wohl unentschiedenen Fahrgäste zum Weiterfahren entschlossen hatte.

Im Anschluss an die Sachbeschädigung stieg der Taxifahrer aus, vermutlich um den 22-Jährigen zur Rede zu stellen. Eine 40-jährige Frau versuchte, zwischen den beiden Männern zu vermitteln, doch der 22-Jährige stieß sie zu Boden. Hierauf griffen weitere Anwesende ein, worauf der Tatverdächtige ein Messer zog.

Zwei Polizisten leicht verletzt

Anschließend verlagerte sich die Auseinandersetzung in einen Hinterhof. Als wenig später mehrere Polizisten eintrafen, konnten sie den 22-Jährigen, der das Messer vermutlich bereits zuvor auf den Boden geworfen hatte, vorläufig festnehmen. Hierbei wehrte er sich jedoch und beleidigte die Polizisten.

Eine 24-jährige Polizistin und ihr 28 Jahre alter Kollege wurden leicht verletzt. Der Tatverdächtigen, der vermutlich betrunken war, wurden in Handschellen auf das Polizeirevier gebracht. Das Messer wurde beschlagnahmt. Der 22-Jährige musste den Rest der Nacht auf dem Polizeirevier verbringen.