Ludwigsburg Mutmaßlicher Exhibitionist gefasst

Von red/sada 21. August 2017 - 17:28 Uhr

Mehrere Polizeistreifen haben nach dem Mann gesucht und sind offensichtlich erfolgreich gewesen. Foto: dpa (Symbolbild)

Ein Zeugenhinweis bringt die Polizei auf die Spur eines Exhibitionisten, der offensichtlich gefasst werden kann.

Ludwigsburg - Einen 43 Jahre alten Mann, der mutmaßlich mit heruntergelassener Hose in Ludwigsburg gesehen wurde, hat die Polizei am Sonntag gegen 11.20 Uhr festgenommen. Wie die Polizei berichtet sah ein 37-Jähriger zuvor, wie der Tatverdächtige mit heruntergelassener Hose im Bereich zum Erlenweg stand und sein Geschlechtsteil entblößte. Der Zeuge ging zum Polizeirevier Ludwigsburg und teilte mit, was er beobachtet hatte.

Mehrere Polizeistreifenwagen fahndeten anschließend nach dem Mann. In der Bebenhäuser Straße trafen zwei Polizisten auf einen Verdächtigen und nahmen diesen vorläufig fest. Der 43-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlung rechnen. Er wurde anschließend wieder entlassen.

Zwei weitere Passanten sollen den Exhibitionisten beobachtet haben

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg bittet weitere Zeugen um Aussagen. Insbesondere sollen die Handlungen des Tatverdächtigen auch von einer Frau und einem Mann beobachtet worden sein, die hierauf die Straßenseite wechselten. Die Polizei bittet diese Personen und weitere Zeugen, sich zu melden unter der Telefonnummer 07141/18 9.