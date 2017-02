Ludwigsburg Lkw kippt im Kreisverkehr zur Seite

Von red/dja 20. Februar 2017 - 17:18 Uhr

Am Montagmorgen ist ein 40-Jähriger im Kreis Ludwigsburg in seinem Lkw unterwegs. Vermutlich, weil er zu schnell in den Kreisverkehr fährt, kippt er um und verliert seine Ladung.





Mundelsheim - Ein 40-Jähriger Fahrer ist mit seinem Lkw vermutlich zu schnell in einen Kreisverkehr bei Mundelsheim (Kreis Ludwigsburg) gefahren. Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Lkw zur Seite. Der Bauschutt, den der Laster geladen hatte, verteilte sich auf einer angrenzenden Wiese. Um den Kippmulden-Lkw wieder aufstellen zu können, musste zunächst die Ladung vollständig entfernt werden. Dafür war ein Bagger vor Ort. Anschließend wurde das Fahrzeug abgeschleppt.

Der Kreisverkehr im Bereich der Landesstraße 1115 und der Otto-Hahn-Straße musste am Montagmorgen vorübergehend gesperrt werden. Der 40-jährige Lkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wurde auf rund 20.000 Euro geschätzt. Gegen 12.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt.