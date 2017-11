Ludwigsburg Junger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Von red/pol 04. November 2017 - 11:36 Uhr

Ein junger Motorradfahrer ist bei der Kollision mit einem Pkw schwer verletzt worden. Er konnte dem ausscherenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen.





Ludwigsburg - Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde am Freitagabend gegen 21.30 Uhr in Ludwigsburg-Hoheneck bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Fahrer eines Honda-Motorrades und der 22-jährige Fahrer eines Audi befuhren die Landstraße 1129, Beihinger Straße, von Ludwigsburg-Hoheneck kommend in Richtung Freiberg am Neckar.

Auf Höhe der Einmündung zur Heimengasse, ordnete sich der vorrausfahrende Pkw-Fahrer auf dem Linksabbiegestreifen ein, um zu wenden. Er entschied sich jedoch um und lenkte seinen Pkw an den rechten Fahrbahnrand, um nach links das Wendemanöver durchzuführen, übersah hier aber den ordnungsgemäß heranfahrenden Motorradfahrer, welcher diesem Manöver nicht mehr ausweichen konnte und gegen die linke Fahrzeugseite prallte.

Der gestürzte Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf 4000 Euro und am Pkw auf 5000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme durch je eine Streife der Verkehrspolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg und des Polizeireviers Ludwigsburg musste die Unfallstelle zeitweise komplett gesperrt werden. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.