Ludwigsburg Hundebesitzerin lässt Schwerverletzten liegen

Von red/sada 30. August 2017 - 12:09 Uhr

Dem plötzlich aus einem Maisfeld springenden Hund kann der 76-jährige Radfahrer in Ludwigsburg nicht mehr ausweichen. Foto: dpa

Nachdem ein Radfahrer in Ludwigsburg mit ihrem freilaufenden Hund zusammengestoßen ist und schwer verletzt liegen bleibt, biegt die Besitzerin samt Hund gemütlich in einen Feldweg ab.

Ludwigsburg - Ein 76-jähriger Radfahrer ist am Freitag, 25. August, südlich des Berufschulzentrums Römerhügel in Ludwigsburg mit einem plötzlich aus einem Maisfeld springenden Hund zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er zwischen 19.30 und 20 Uhr mit seiner Ehefrau auf einem Feldweg aus Richtung Kornwestheim kommend in Richtung Ludwigsburg-Pflugfelden unterwegs.

Auf Höhe des Berufsschulzentrums erkannten die beiden eine Frau, die am Wegesrand stand. Kurz darauf sprang ein schwarzer Hund von links aus einem Maisfeld auf den Feldweg. Der 76-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem Tier jedoch nicht mehr verhindern.

Der 76-jährige fliegt über den Lenker

Der Mann, der einen Fahrradhelm trug, wurde aus seinem Sattel gehoben und flog über den Lenker auf die Straße. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Als seine Begleiterin die Hundebesitzerin nach deren Personalien fragte, gab diese eine ablehnende Antwort und ging samt Hund einen angrenzenden unbefestigten Feldweg in Richtung Industriegebiet Kornwestheim davon.

Die unbekannte Frau soll etwa 50 bis 60 Jahre alt sein, hat blondiertes, überschulterlanges Haar und trug eine weiße Bluse sowie eine dreiviertellange Jeanshose. Hinweise nimmt der Polizeiposten Pflugfelden entgegen unter: 07141/450026.