Ludwigsburg hilft Burkina Faso Schulbau, Strom und Trinkwasser

Von lai 27. Januar 2017 - 16:00 Uhr

Ludwigsburg kooperiert mit der Partnerstadt Montbéliard in Burkina Faso.Foto: Pascal Thiel

Ludwigsburg - Das westafrikanische Land Burkina Faso zählt zu den ärmsten der Welt. In vielen Landstrichen, wie auch in der von Ludwigsburg unterstützten Stadt Kongoussi, fehle es den Menschen an fast allem, sagte der Erste Bürgermeister Konrad Seigfried bei einer Bilanz des Förderprojekts für Kongoussi am Mittwoch im Gemeinderat. „Diese Menschen leben nicht wie im Mittelalter, sondern wie in der Steinzeit.“ Es gebe in den meisten Orten keinen Strom, keine Wasserversorgung und erst recht keine Schulen und Krankenhäuser. Nun hat Kongoussi dank der Unterstützung aus Ludwigsburg inzwischen eine Krankenstation und eine Berufsschule. Als jüngstes Projekt hat Anke Wiest mit ihrem Nähatelier Zic Zac jungen Frauen in Kongoussi das Schneidern beigebracht.