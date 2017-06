Ludwigsburg Fußgänger prügelt auf Autofahrer ein

09. Juni 2017

Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild).Foto: dpa

Ein 48-Jähriger ist am späten Donnerstagabend in Ludwigsburg unterwegs. Ein Fußgänger überquert eine Straße bei Rot, der Autofahrer hupt daraufhin – und wird kurz darauf von dem Fußgänger zusammengeschlagen.

Ludwigsburg - Ein 48 Jahre alter Autofahrer ist am Donnerstagabend am Schillerplatz in Ludwigsburg von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und geschlagen worden. Der Mann ist daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Wie die Polizei mitteilte, überquerte ein Unbekannter gegen 22.40 Uhr am Schillerplatz trotz roter Ampel die Straße. Der Autofahrer musste anhalten und hupte. An der nächsten Ampel musste der 48-Jährige mit seinem Auto halten, da er Rot hatte.

Fußgänger schlug Autofahrer ins Gesicht

Der Fußgänger rannte daraufhin zu dem Auto und sprach den Fahrer an. Während dieser wohl erklärte, warum er gehupt hatte, schlug der Unbekannte dem 48-Jährigen durch die geöffnete Fensterscheibe ins Gesicht. Der Autofahrer stieg aus seinem Fahrzeug, worauf der Fußgänger weiter auf ihn einschlug, bis Passanten zur Hilfe eilten. Der Schläger flüchtete daraufhin. Der 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos. Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,75 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hat einen Vollbart und trug einen Trainingsanzug. Möglicherweise war er in weiblicher Begleitung. Die Polizei Ludwigsburg bittet unter der Telefonnummer 07141/18-5353 um Hinweise.