Ludwigsburg Frau aus Ludwigsburg vermisst

25. Juli 2017

Seit Montagmorgen wird eine 54-Jährige aus Ludwigsburg vermisst. Die bisherige Suche der Polizei, auch mit einem Hubschrauber, blieb erfolglos.



Ludwigsburg - Seit Montagmorgen wird die 54-jährige Renata Gocz aus der Mainhardter Straße in Ludwigsburg vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 5:30 Uhr von Angehörigen an ihrer Wohnanschrift gesehen, wie die Polizei berichtet.

Gegen 13 Uhr hätte sie einen Termin in Pattonville wahrnehmen sollen, kam dort aber nicht an. Zu welchem Zeitpunkt die Vermisste die Wohnanschrift verlassen hat, ist derzeit nicht bekannt. Sie ist aber vermutlich mit ihrem auffälligen, weißen Damen-City-Bike weggefahren. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Polizei, in die am Dienstag auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, führten noch nicht zum Erfolg.

Polizei sucht nach Hinweisen

Frau Gocz ist circa 1,65 Meter groß und hat schulterlange, blonde, lockige Haare. Welche Kleidung sie zuletzt trug, ist derzeit nicht bekannt.

Personen, die die Vermisste seit Montagmorgen, 5:30 Uhr gesehen haben oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141/18-9 in Verbindung zu setzen.