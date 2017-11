Ludwigsburg Fenster zerbersten bei Explosion in Mehrfamilienhaus

06. November 2017

In Ludwigsburg hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus gegeben. (Symbolbild) Foto: dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigsburg kam es am Sonntagabend zu einer Explosion. Durch die Wucht der Detonation zerbarsten in der Wohnung Fensterscheiben.

Ludwigsburg - Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Ludwigsburg hat es am Sonntagabend eine Explosion gegeben. Wie die Polizei berichtet, wohnen in dem Haus in der Mömpelgardstraße sieben Personen.

Gegen 19.15 Uhr sei es am Sonntag aus zunächst ungeklärter Ursache zu der kleineren Explosion gekommen. Durch die Wucht der Explosion zerbarsten in der Wohnung Fensterscheiben und Wände wurden in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigsburg und Mitarbeiter des Technischen Hilfswerks waren vor Ort. Nachdem die Polizei eine Fremdeinwirkung nahezu ausschließen konnte, kommt als mögliche Ursache der Explosion eine undichte Spraydose mit Insektenschutzmittel in Betracht. Diese hat wohl ein 63-jähriger Bewohner mit weiteren Dosen in einem Kühlschrank gelagert.

Gas-Luft-Gemisch könnte sich entzündet haben

Ein dadurch entstandenes Gas-Luft-Gemisch könnte sich am Thermostat des Kühlschranks entzündet haben. An dem unter Denkmalschutz stehenden Fachwerkbau ist ein Schaden von etwa 8.000 Euro entstanden.

Nachdem sich ein Statiker den Schaden angeschaut hat, konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.