Ludwigsburg Falsche Polizisten bringen Senior um Ersparnisse

Von red/dja 17. Juli 2017 - 11:01 Uhr

Die Polizei warnt vor der betrügerischen Masche. Foto: dpa

Über mehrere Tage hinweg rufen Betrüger immer wieder bei einem Senior an. Sie geben sich als Polizisten aus und bringen den älteren Herrn um seine Ersparnisse.

Ludwigsburg - Über drei Tage hinweg haben sich unbekannte Täter in Ludwigsburg das Vertrauen eines älteren Herrn erschlichen und von ihm am Ende 25.000 Euro ergaunert.

Wie die Polizei mitteilt, hatte er am Mittwoch einen ersten Anruf erhalten, bei dem im Display seines Telefons die Rufnummer 07141-110 erschien. Es meldete sich ein angeblicher Polizist, der von der Festnahme einer Einbrecherbande berichtete.

Im Verlauf des Gesprächs offenbarte das Opfer seine finanziellen Verhältnisse und wurde „aus ermittlungstaktischen Gründen“ angewiesen, am nächsten Tag 25.000 Euro von seinem Konto abzuheben und „zu sichern“. Am Donnerstag meldete sich ein weiterer Polizist, der den älteren Herrn dazu brachte, die Telefonverbindung über mehrere Stunden hinweg aufrecht zu erhalten und in der Zwischenzeit das Geld abzuheben.

Die Prozedur mit der Telefonverbindung wiederholte sich am Freitag, bis ein dritter angeblicher Polizist das Geld schließlich abholte. Erst am Abend erfuhren Verwandte von der Transaktion und verständigten die Polizei.