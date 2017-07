Ludwigsburg Elfjähriger angefahren und schwer verletzt

Von ps 05. Juli 2017 - 11:30 Uhr

In Ludwigsburg wird ein Elfjähriger auf dem Fahrrad bei einem Unfall schwer verletzt. Foto: dpa (Symbolbild)

Eine Autofahrerin übersieht in Ludwigsburg einen elfjährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs ist. Bei der Kollision wird der Junge schwer verletzt.

Ludwigsburg - Ein Elfjähriger ist am Dienstagabend schwer verletzt worden, nachdem er gegen 18.30 Uhr in einen Unfall in Ludwigsburg verwickelt worden war.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 51 Jahre alte Autofahrerin von der Ausfahrt der Karlskaserne auf die Hindenburgstraße einfahren. Dabei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den von links kommenden Elfjährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg entlang der Hindenburgstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Obwohl sie bremste, konnte die 51-Jährige eine Kollision mit dem Radler nicht mehr verhindern. Der Junge, der einen Helm trug, prallte gegen die Motorhaube und stürzte anschließend auf den Gehweg.