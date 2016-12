Ludwigsburg Bussard attackiert Radfahrer

Von red 23. Dezember 2016 - 14:03 Uhr

Ein Bussard attackiert einen 51-jährigen Radfahrer in Ludwigsburg. Der Mann verletzt sich schwer.Foto: dpa

Ein 51-jähriger Radfahrer wird in Ludwigsburg auf einem neuangelegten Radweg von einem Bussard attackiert, stürzt dadurch und verletzt sich schwer.

Ludwigsburg - Vermutlich weil er sein Revier verteidigen wollte, hat am Donnerstagmittag ein Bussard einen 51-jährigen Radfahrer in Ludwigsburg attackiert.

Der 51-Jährige war laut Polizei gegen 13 Uhr auf dem neuangelegten Radweg entlang der Landstraße 1143 von Ludwigsburg in Richtung Kornwestheim unterwegs, als plötzlich ein Bussard auftauchte. Der Greifvogel flog im Bereich eines Firmenneubaus so tief auf den 51-Jährigen zu, dass dieser ausweichen musste und stürzte. Der 51-Jährige verletzte sich durch den Sturz schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Bussard saß auch während der Unfallaufnahme in der Nähe auf einem Laternenmast. Vermutlich griff er den Radfahrer an, weil er sein Revier verteidigen wollte.