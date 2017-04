Ludwigsburg Aggressive Schwestern treten und schlagen Polizisten

24. April 2017

Die Polizei bekam es am Sonntagmorgen auf der A81 mit aggressiven Schwestern zu tun.Foto: dpa

Polizisten kontrollieren auf der Autobahn ein Auto. Als sie einen Drogentest machen wollen, wird die 19-jährige Autofahrerin aggressiv. Sie muss aus ihrem Wagen gezogen werden.

Ludwigsburg-Pflugfelden - Bei einer routinemäßigen Kontrolle am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf der A 81 bei der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord hat die Polizei es mit drei äußerst aggressiven Schwestern zu tun bekommen.

Wie die Polizei berichtet, waren die drei Frauen im Alter zwischen 17 und 22 Jahren in ihrem VW unterwegs, der zunächst auf einen Parkplatz in Pflugfelden gelotst wurde. Als die Verkehrstüchtigkeit der 19-jährigen Fahrerin überprüft wurde, ergaben sich Anzeichen, dass die junge Frau möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da sie jedoch alle angebotenen freiwilligen Tests verweigerte, setzten sich die Polizisten mit der zuständigen Richterin in Verbindung, die eine Blutentnahme anordnete.

19-Jährige tritt und schlägt nach Polizisten

Die Fahrerin widersetzte sich allerdings weiterhin den Aufforderungen der Polizei, aus ihrem Auto auszusteigen. Daraufhin musste sie aus ihrem VW gezogen werden, worauf die 19-Jährige nach den Polizisten trat und schlug. Die beiden 17- und 22-Jährigen versuchten, ihre Schwester zu befreien.

Schließlich wurden der Fahrerin Handschellen angelegt, sie konnte in den Dienstwagen gesetzt werden. Ihre beiden Schwestern rissen an der Tür des Autos und schlugen gegen die Scheibe. Zugleich beleidigten sie die Polizisten auf übelste Art und Weise. Die 19-Jährige wurde schließlich zur Verkehrspolizeidirektion gebracht, wo ihr Blut entnommen wurde. Alle drei Frauen müssen nun mit Anzeigen rechnen.