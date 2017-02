Ludwigsburg 80-jährige Fahrerin kracht gegen Auto

Von dja/red 20. Februar 2017 - 18:26 Uhr

Eine 80-Jährige sieht vermutlich eine rote Ampel zu spät. Sie schafft es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und rast deswegen auf das Auto vor ihr.





Ludwigsburg - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von 6000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 10:15 Uhr auf der Landesstraße 1100 in Ludwigsburg ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war eine 73-Jährige in ihrem Honda in Richtung Großbottwar unterwegs. Wegen einer mobilen Baustelle wurde der Verkehr vor der Einfahrt in den Tunnel Bergfeld mit einer Ampel geregelt. Da die Ampel rot zeigte, hielt die 73-Jährige an.

In einem Smart fuhr eine 80-Jährige heran. Sie erkannte die Situation vermutlich zu spät und krachte dem Honda ins Heck, obwohl sie noch versuchte auszuweichen. Beide Damen wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten wurde die Strecke gesperrt und eine örtliche Umleitung eingerichtet.