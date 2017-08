Lottogewinn im Rems-Murr-Kreis Millionensumme geht in die Nähe von Backnang

Von red/dpa 12. August 2017 - 14:57 Uhr

Ein Spieler aus dem Rems-Murr-Kreis hat beim Eurojackpot gewonnen. (Symbolfoto) Foto: dpa

Ein Lottospieler aus der Nähe von Backnang im Rems-Murr-Kreis darf sich über 2,73 Millionen Euro aus dem Eurojackpot freuen. Insgesamt ist das bereits der zwölfte Millionengewinn in Baden-Württemberg.

Wie die Staatliche Lotto GmbH Baden-Württemberg am Samstag in Stuttgart mitteilte, erzielte der Spieler bei der Ziehung am Freitag eine Summe von mehr als 2,73 Millionen Euro. Im Land ist es in diesem Jahr bereits der zwölfte Millionengewinn.