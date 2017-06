Lotto-Rekorde Mega-Jackpot geknackt

Von Markus Brauer 12. Juni 2017 - 06:00 Uhr

Am vergangenen Mittwoch (7. Juni) hat eine Tipperin aus Düsseldorf den Lotto-Jackpot in Höhe von knapp 30 Millionen Euro geknackt. „Peanuts“ angesichts des 450-Millionen-Dollar-Gewinns beim US-Powerball.





Stuttgart - Plötzlich Multimillionär. Für eine Frau aus Düsseldorfer ist dieser Geldsegen über Nacht wahr geworden. Eben noch sechs Kreuze gesetzt und kurz darauf am 7. Juni den Lotto-Jackpot geknackt. In der zwölften und damit letzten Reihe auf ihrem Spielschein hat die Tipperin aus Nordrhein-Westfalen den absoluten Volltreffer gelandet. Mit sechs Richtigen plus Superzahl ist sie jetzt um exakt 29 696 697,10 Euro reicher.

Doch das ist nichts im Vergleich zum Lotto-Jackpot beim Powerball in den USA. Ein im Bundesstaat Kalifornien gekaufter Schein mit den richtigen Gewinnzahlen (20-26-32-38-58, Zusatzzahl 3) ist am 10. Juni gezogen und der Jackpot damit im 20. Anlauf geknackt. Hauptpreis: 447,8 Millionen Dollar (rund 400 Millionen Euro).