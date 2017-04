Loni Braun war Chefsekretärin des VfB Ein Leben für den VfB Stuttgart

Fünf Präsidenten und 31 Trainer haben unter ihr gedient. Als sie 1981 anfing, begann der Siegeszug. Im Sommer vergangenen Jahres ging VfB-Chefsekretärin Loni Braun in Rente – und der VfB stieg prompt ab.





Stuttgart - Loni Braun aus Korb war beim VfB Stuttgart mehr als nur Chefsekretärin. Furchtlos und treu war sie die Mutter der Kompanie. Fünf Präsidenten und 31 Trainer haben unter ihr gedient. Als sie 1981 anfing, begann der Siegeszug, mit Meistertiteln und Europacupendspielen. Im Sommer vergangenen Jahres ging die Perle aus dem Remstal in Rente - und der VfB stieg prompt ab. Fünfunddreißig Jahre hat sie den VfB durchgebracht. Braun war im Cannstatter Klubhaus der gute Geist im Zentrum der Macht, als Chefsekretärin, Allzweckwaffe und Tausendsassa, jedenfalls ist Wirbelwind kein ausreichender Ausdruck für diese Frau. Drei deutsche Meistertitel und den DFB-Pokal hat der VfB unter ihrer Schirmherrschaft gewonnen und zwei Europacupendspiele erreicht.

Ein Leben ohne Loni? Es ist, als ob man dem VfB den Brustring nimmt. Der Stuttgarter Sportjournalist Bruno Bienzle, ein langjähriger beruflicher Wegbegleiter der Remstälerin, hat es in würdige Worte gefasst, er schrieb ihr zum Abschied: „Sie waren die einzige Konstante beim VfB, und die einzige, auf die das Vereinsmotto zutrifft: Furchtlos und treu.“ So hat sie den Laden zusammengehalten, als Mutter der Kompanie und rechte und linke Hand ihrer Chefs, hat allen den Rücken freigehalten und nicht jeden neugierigen Griffelspitzer gleich durchgestellt. Klaus Schlütter war als „Bild“-Reporter im richtigen Leben der liebste Mensch – „aber wissen Sie“, sagt Loni, „wie der mich einmal genannt hat?“

Wie?

„Vorzimmerdrache!“

Die Drächin im Ruhestand lacht. Denn der Fluch war nicht bös gemeint, sondern der augenzwinkernde Ritterschlag eines langjährigen Bewunderers ihrer taffen Art, die VfB-Bosse notfalls abzuschotten gegen lästige Anrufe. Wenn ihr erster Herr und Gebieter, der große Gerhard Mayer-Vorfelder, an lustlosen Tagen weder für den Papst noch für die Bildzeitung zu sprechen war, sagte sie ins Telefon: „Der Chef ist im Landtag.“

Verjährt. Notlügen zählen nicht. Was am Ende zählt, sind die Verdienste, und als Loni Braun letzten Juni im „Collegium Wirtemberg“ in der Rotenberger Kelter verabschiedet wurde, war das „Who is Who“ des VfB komplett vertreten, bis auf die Toten und glaubhaft Entschuldigten. Jogi Löw war als Bundestrainer verhindert, denn es war gerade EM, „aber er hat mir“, freut sich Loni, „einen netten Brief geschrieben.“

Was hat Jogi Löw im Brief geschrieben?

Löw war VfB-Trainer in den Neunzigern und einer der 31 Trainer, die sie hat kommen und gehen sehen. Beim Abschiedsfest war auch Armin Veh da, der letzte Meistertrainer von 2007. Arm in Arm haben er und sein damaliger Präsident Erwin Staudt „nochmal ihre obligatorische Zigarette zusammen geraucht, das war früher Ritual“, erzählt Loni.

Früher. Sie weiß alles, sie war immer dabei, als einzige. Fünf Präsidenten hat sie hinter sich gelassen, Mayer-Vorfelder, Haas, Staudt, Mäuser und Wahler, dazu den Finanzchef Ruf, die Manager Schäfer, Hoeneß, Rüssmann, Briem, Heldt, Schneider, Bobic und Dutt. Die lange Latte der Trainer haben wir bereits erwähnt. Der erste war Jürgen Sundermann. „Wenn ich morgens ins Büro kam“, sagt Loni, „saß er immer da und hatte bereits den Kaffee gekocht.“

1981 war das, da ging es los. Sie schaffte vorher bei „Konz-Baustoffe“ im Büro, ging manchmal zum Tanzen in die Disco „Nice“ in Schwaikheim, wo auch VfB-Spieler gerne den Tag ausklingen ließen. Die führten Loni im „Piräus“ ein, einem von VfBlern gut frequentierten griechischen Lokal im Stuttgarter Westen. Einmal saß dort VfB-Finanzchef Ulrich Ruf und beendete den Abend mit der Frage: „Wollen Sie zu uns kommen?“ Noch in der alten Geschäftsstelle in der Martin-Luther-Straße in Cannstatt hat Loni angefangen „und das erste Tonband, das ich zur Abschrift bekam, vor Aufregung gelöscht.“

Die Schule Schäfer und der Palazzo Prozzo

Es war ein düsterer Altbau mit zwei Räumen. Sie tippte die Arbeitsverträge der Spieler noch auf Schreibmaschine („mit drei Durchschlägen“) und außer ihr gab es noch zwei Kartenverkäuferinnen, zwei Buchhalterinnen, drei Mitarbeiter für den Spielbetrieb, den Finanzchef Ruf und den Geschäftsführer Ulrich Schäfer. Der machte, wenn es pressierte, keine Gefangenen. „Ich ging durch die Schule Schäfer. An strengen Tagen ist er sogar in den Papierkorb gesprungen. Oder es flog ein Tacker durchs Zimmer.“

Noch im selben Jahr zog der VfB um ins neue, rot-weiße Klubzentrum auf dem Wasen, „den Palazzo Prozzo“ (O-Ton Loni), wurde dort zusehends zum Großklub und sie zu der Person, bei der alle Drähte zusammenliefen oder besser: glühten.