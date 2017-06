Grenfell Tower in London Mindestens zwölf Tote bei Hochhausbrand

Von red/dpa/AFP 14. Juni 2017 - 17:32 Uhr

Bei dem Brand eines Hochhauses in London sind laut Scotland Yard mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Weitere Opfer werden befürchtet. Der Einsatz wird wohl mehrere Tage dauern.





London - Beim Brand eines Hochhauses im Zentrum Londons sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Die Bergungsaktionen könnten noch Tage dauern. In Krankenhäusern wurden 74 Menschen behandelt, 20 von ihnen ging es sehr schlecht. Premierministerin Theresa May reagierte bestürzt. Das Gebäude brannte elf Stunden nach Beginn des Infernos immer noch. Bei den Löscharbeiten spielten sich dramatische Szene ab.

Der Brand in dem 24 Stockwerke hohen Grenfell Tower im Stadtteil North Kensington war gegen 01.00 Uhr Ortszeit ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit rund 200 Einsatzkräften und 45 Fahrzeugen im Einsatz. Feuerwehrkommandant Dany Cotton sprach von einem beispiellosen Brand. In seinen 29 Jahren bei der Feuerwehr sei so etwas noch nie passiert. Die Notfalldienste schickten 100 Mediziner.

Eine Augenzeugin berichtete, eine verzweifelte Frau habe ihr Baby aus einem Fenster im neunten oder zehnten Stock geworfen. „Ein Gentleman rannte los und schaffte es, das Baby zu greifen“, sagte Samira Lamrani der britischen Nachrichtenagentur PA.

Rettungskräfte leisten „unglaublichen Job“

„Wir sahen Menschen, die schrien“, sagte Augenzeugin Nassima Boutrig, die gegenüber von dem brennenden Gebäude lebt. Viele Menschen hätten nach Hilfe gerufen, doch die Einsatzkräfte hätten nur in den unten gelegenen Stockwerken helfen können. „Das Feuer war oben, oben, oben. Sie konnten das Feuer nicht stoppen.“

George Clarke, der im britischen Fernsehen die Serie „Amazing Spaces“ moderiert, sagte Radio 5 Live, dass er in Asche gehüllt gewesen sei, obwohl er 100 Meter entfernt von dem Geschehen war. Er habe Menschen gesehen, die Taschenlampen aus den oberen Stockwerken geschwenkt hätten, um Hilfe zu bekommen. Rettungskräfte hätten einen „unglaublichen Job“ gemacht, um die Leute aus dem Gebäude zu holen.

Augenzeuge Tim Downie sagte der PA, dass er Angst gehabt habe, das Gebäude würde einstürzen. „Es war das Schrecklichste, was ich je gesehen habe“, sagte er. „Ich hoffe nur, dass sie alle herausgeholt haben.“ Helfer brächten Essen, Wasser und Kleidung für die Menschen, die aus dem Gebäude fliehen müssten.

Statiker stellten laut Feuerwehr fest, dass das Gebäude nicht unmittelbar vom Einsturz bedroht war. In den Straßen um das Gebäude wimmelte es von Krankenwagen und Feuerwehrfahrzeugen. Hubschrauber kreisten in der Gegend. Bewohner benachbarter Gebäude mussten ihre Wohnungen verlassen. Erschöpfte Feuerwehrleute streckten sich auf dem Bürgersteig aus.

Behörden sollen von mangelndem Feuerschutz gewusst haben

Für die Evakuierten richtete die Polizei in der nahe gelegenen St.-Clemens-Kirche eine Erstunterkunft ein. Viele Menschen dort saßen in Rollstühlen, andere suchten nach Freunden oder Verwandten.

Mays Büro erklärte, die Premierministerin betrauere den tragischen Tod von Menschen und lasse sich über die Entwicklung auf dem Laufenden halten.

Bürgermeister Sadiq Khan sagte, die Unglücksursache müsse genau untersucht werden. Wütende Anwohner berichteten, sie hätten die Behörden seit 2013 auf Brandgefahren hingewiesen. Der Notfallzugänge seien blockiert gewesen, Ausrüstung zur Feuerbekämpfung nicht instand gehalten worden. „Alle unsere Warnungen stießen auf taube Ohren“ kritisierte die Grenfell Action Group. Eine Katastrophe sei nur eine Frage der Zeit gewesen.