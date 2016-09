Lokal in Bietigheim-Bissingen Mann zieht Waffe bei Streit um TV-Programm

Von red 29. September 2016 - 10:29 Uhr

In einem Lokal in Bietigheim-Bissingen gab es am Mittwoch Streit ums TV-Programm.Foto: dpa/Symbolbild

In einer Gaststätte in Bietigheim-Bissingen läuft Fußball – aber offenbar das falsche Spiel, meint ein 20-Jähriger. Er zückt eine Pistole und bedroht damit die Anwesenden.

Bietigheim-Bissingen - In einer Gaststätte in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) hat ein 20-Jähriger am späten Mittwochabend offenbar eine Waffe gezogen.

Wie die Polizei meldet, hielten sich der junge Mann und weitere Gäste gegen 22 Uhr in dem Lokal in der Lise-Meitner-Straße auf und schauten Fußball. Offenbar gerieten sie darüber in Streit, welches Spiel man ansehen sollte. Daraufhin soll der 20-Jährige eine Schusswaffe gezogen und die Anwesenden damit bedroht haben, ehe er nach draußen ging und vor dem Lokal mehrere Schüsse abfeuerte. Noch bevor die alarmierte Polizei eintraf, ergriff der junge Mann die Flucht.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte es sich bei der Waffe um eine Schreckschuss- oder Gaspistole gehandelt haben. Die Fahndung nach dem in der Gaststätte bekannten Mann verlief erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.